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НОВОСТИ

В Летней школе Сбера появился ESG-курс для преподавателей

16:02 21.06.2022

Для Летней цифровой школы Сбера – Sber U Digital Summer – разработан специальный ESG-курс. Он рассчитан на 100 академических часов и включает освещение вопросов устойчивого развития, социальной и экологической ответственности. Участники прослушают лекции о ESG-повестке в России, узнают, как проходит ESG-трансформация Сбера, из чего складываются ESG-риски и многое другое.

Экологический модуль позволит участникам получить знания о глобальном углеродном цикле и проблеме изменения климата, принять участие в климатической игре на основе симулятора EnRoads, разработанного MIT University, ознакомиться с региональными проектами, включая Сахалинский эксперимент; методикой расчета углеродного следа, оценкой ESG-рисков, в том числе рисков гринвошинга.

Социальный фокус в рамках ESG-курса включает разбор инклюзивных практик, устойчивые коммуникации в маркетинге, примеры социального предпринимательства, анализ кейсов компаний по теме прав человека.

Особое внимание будет уделено в программе практикам управления – как на государственном уровне, так и на корпоративном. Кроме того, ESG-трек содержит раздел об «устойчивом мышлении», так называемый Sustainable mindset, который расскажет о развитии навыков критического и системного мышления.

Вести лекции будут ведущие специалисты по ESG Сбера, а также приглашенные спикеры из государственных, бизнес-структур, социальные предприниматели и НКО. Формат обучения – смешанный: предусмотрены как очные лекции, деловые игры, семинары, так и онлайн-вебинары и панельные дискуссии, в том числе деловая игра про проблему безбилетника и социальная – про толерантность.

Участники программы, а это преподаватели ведущих вузов и ссузов РФ, улучшат навыки работы в своей предметной области, смогут модернизировать учебные курсы и рассказать студентам о последних ESG-технологиях. По окончании обучения можно будет пройти аттестацию и получить удостоверение о повышении квалификации.

В течение июля по программе будет учиться 100 преподавателей, прошедших отбор, при этом в целях дальнейшего распространения лучших практик и знаний, их институционализации в академической среде большинство материалов будут записаны и выложены в открытом доступе.

«Одна из задач ESG-стратегии Сбера – это развитие и передача знаний по социально ответственным и экологичным практикам ведения бизнеса, корпуправления, – отметила Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка по ESG. – Поэтому нам кажется важным не только прочитать базовый курс слушателям Летней школы Сбера по ESG-вопросам, но и помочь разобраться в происходящих изменениях, разъяснить суть продвигаемых инициатив, научить критически воспринимать разные проекты в области устойчивого развития. Мы собрали богатый практический опыт команды Сбера в области ESG и переложили его в язык знаний, которыми рады поделиться. Уверена, что наш ESG-курс станет для преподавателей отличной базой для передачи полученных знаний своим студентам».

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