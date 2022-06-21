ВСУ обстреляли водоканал в Донецке из французской самоходной артиллерийской установки
17:12 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи осмотрели место попадания снарядов украинских военных по объектам водоканала в Донецке и установили, что водоканал обстрелян из французской самоходной артиллерийской установки. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.
«Следователи Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр помещений и прилегающей территории „Донецкгорводоканал КП „Вода Донбасса“ Донецкой Народной Республики. Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли эти объекты из французской самоходной артиллерийской установки Caesar снарядами калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
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