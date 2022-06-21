Силуанов назвал «очень сложным» проектируемый бюджет России
17:40 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минфина Антон Силуанов назвал «очень сложным» проектируемый бюджет России. Об этом он сообщил, выступая на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ.
«Важно, что сейчас у нас действительно сложный бюджет, очень сложный бюджет. И надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве», — сказал Силуанов.
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