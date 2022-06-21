Отраслевые решения Сбербанка для малого бизнеса признаны лучшими Национальной премией «Золотой Меркурий»

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По результатам независимой оценки предпринимателями из всех регионов страны отраслевые решения Сбербанка заняли первое место в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП-2022» в рамках Национальной премии «Золотой Меркурий». Сбербанк также стал победителем в специальных номинациях «Опережая время» (выбор предпринимателей) и «Прорыв года» (выбор экспертного совета конкурса).

Для участия в конкурсе банк представил инновационные онлайн-сервисы для предпринимателей и отраслевые решения для бизнеса. Финал конкурса был подведен в прямом эфире, во время которого 11 крупнейших банков России презентовали свои продукты и услуги для малого и среднего бизнеса, а действующие предприниматели в режиме онлайн выбрали лучшие из них.

«Сегодня ключевая задача Сбербанка при обслуживании предпринимателей – не только предлагать выгодные банковские продукты, но и помогать нашим клиентам экономить время, – отметил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес». – Отраслевые решения Сбера – это как раз тот продукт, который помогает юридическим лицам вести дела просто, быстро, не покидая интернет-банк СберБизнес. Мы рады, что жюри, состоящее из действующих предпринимателей, высоко оценило наше предложение. Мы продолжим развивать это направление в работе с малым бизнесом и фокусироваться не только на ценовой политике, но и на удобстве предоставляемых сервисов».

Отраслевые решения встроены в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Наборы сервисов, предлагаемые в этих приложениях, подобраны с учетом специфики ведения и управления бизнеса в различных отраслях предпринимательской деятельности. Предпринимателям уже доступны: СберБизнес. Недвижимость, СберБизнес.ЖКХ, СберБизнес.Транспорт, СберБизнес.Сфера услуг, СберБизнес.Оптовая торговля и СберБизнес.Розничная торговля.

Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» проводится ежегодно Торгово-промышленной палатой РФ с 2016 года при поддержке Банка России, Минэкономразвития России, Государственной корпорации развития России ВЭБ.РФ, АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Главная цель конкурса – стимулирование развития рынка качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса и содействие созданию равных возможностей и условий конкуренции на этом рынке. В конкурсе принимают участие как крупные банки, входящие в топ-30 по размеру активов и действующие на национальном уровне, так и банки с универсальной и базовой лицензией, ведущие свою деятельность в различных регионах России.