Посольство РФ в Лондоне получило ноту, составленную в "высокомерных и поучительных" выражениях

18:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания обратилась к РФ по теме британских наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается этих двух молодых людей, которые являются наемниками, которые в составе украинской армии воевали против Донецка, могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах», — сказал он.