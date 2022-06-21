Посол Келин об отношениях Москвы и Лондона: Ниже, наверное, только разрыв отношений...

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Лондон дошли до низшей точки в отношениях, но о разрыве речь не идет. Об этом во вторник заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — указал дипломат.