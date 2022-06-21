Финляндия снимает ограничения на выдачу виз гражданам РФ
19:35 21.06.2022 Источник: Интерфакс
"В связи со снятием ограничений на въезд, Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля. Документы принимаются в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи", - говорится в сообщении дипмиссии.
Как отметили в посольстве, между ЕС и Россией существует действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. "Со стороны ЕС приостановка действия соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности, дипломатов и бизнесменов", - подчеркнули в дипмиссии.
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