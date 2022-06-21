0
0
5
НОВОСТИ

Финляндия снимает ограничения на выдачу виз гражданам РФ

19:35 21.06.2022 Источник: Интерфакс

Финляндия с 1 июля снимает ограничения на прием визовых заявлений от граждан РФ, подать документы можно по предварительной записи, сообщает посольство республики в России.

"В связи со снятием ограничений на въезд, Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля. Документы принимаются в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, между ЕС и Россией существует действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. "Со стороны ЕС приостановка действия соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности, дипломатов и бизнесменов", - подчеркнули в дипмиссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 21.06.2022
ВСУ обстреляли водоканал в Донецке из французской самоходной артиллерийской установки
0
82
16:00 21.06.2022
Группировка ВСУ в районе Лисичанска находится под огневым контролем ВС РФ
0
102
15:00 21.06.2022
Средства ПВО РФ отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
0
113
14:12 21.06.2022
Первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года — Путин
0
124
13:32 21.06.2022
Ударом «Калибров» в Днепропетровской области уничтожено 57 офицеров ВСУ — ВГА Запорожья
0
137
11:05 21.06.2022
Более 30 тыс. украинских военных погибло в Донбассе с начала СВО — Мининформации ДНР
0
155
10:20 21.06.2022
ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, 11 человек ранены, сообщили в республике
0
154
08:45 21.06.2022
Заслуживают ли "солдаты удачи" из США смертной казни за действия на Украине, решит суд - Песков
0
177
08:15 21.06.2022
Песков: Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу
0
179
12:20 20.06.2022
ВС РФ ракетой «Оникс» уничтожили станцию управления БЛА «Байрактар» на аэродроме Арциз
0
420

Возврат к списку