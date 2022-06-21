Daily Telegraph: Джонсон опасается нарастания «усталости от темы Украины»
20:10 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их сведениям, Джонсон опасается нарастания «усталости от темы Украины», в связи с чем ряд европейских стран, исторически имеющих тесные отношения с Москвой, в частности Германия и Франция, могут, по его мнению, ослабить политический нажим на Россию. Британский премьер полагает, что союзники по G7 и НАТО теоретически готовы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к отказу от некоторых территорий в пользу РФ и заключению мирного договора с российскими властями.Источники издания проинформировали, что Джонсон намерен поддерживать обстоятельный переговорный процесс между Киевом и Москвой только в том случае, если сам Зеленский даст ему понять о неготовности Украины и дальше сопротивляться ВС РФ.
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