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Daily Telegraph: Джонсон опасается нарастания «усталости от темы Украины»

20:10 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе предстоящих на следующей неделе саммитов Группы семи (G7) и НАТО будет оказывать давление на союзников по вопросу продолжения поддержки Украины, несмотря на экономические трудности во многих странах вследствие санкций против РФ. Об этом во вторник сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники в британском правительстве.

По их сведениям, Джонсон опасается нарастания «усталости от темы Украины», в связи с чем ряд европейских стран, исторически имеющих тесные отношения с Москвой, в частности Германия и Франция, могут, по его мнению, ослабить политический нажим на Россию. Британский премьер полагает, что союзники по G7 и НАТО теоретически готовы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к отказу от некоторых территорий в пользу РФ и заключению мирного договора с российскими властями.

Источники издания проинформировали, что Джонсон намерен поддерживать обстоятельный переговорный процесс между Киевом и Москвой только в том случае, если сам Зеленский даст ему понять о неготовности Украины и дальше сопротивляться ВС РФ.

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