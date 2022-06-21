В Ростовской области разбился штурмовик Су-25

20:25 Источник: Интерфакс

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области, летчик, погиб, причина аварии, по предварительным данным, - техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб", - сообщил округ.

По словам военных, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сообщил Южный военный округ.