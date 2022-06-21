0
0
114
НОВОСТИ

В Ростовской области разбился штурмовик Су-25

20:25 21.06.2022 Источник: Интерфакс

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области, летчик, погиб, причина аварии, по предварительным данным, - техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб", - сообщил округ.

По словам военных, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сообщил Южный военный округ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 21.06.2022
Кирби потрясли слова Пескова по поводу смертной казни для граждан США
0
63
20:45 21.06.2022
Вице-канцлер ФРГ рассказал, что может случится зимой если газовый "кран" перекроют
0
88
20:10 21.06.2022
Daily Telegraph: Джонсон опасается нарастания «усталости от темы Украины»
0
139
19:35 21.06.2022
Финляндия снимает ограничения на выдачу виз гражданам РФ
0
190
18:50 21.06.2022
Посол Келин об отношениях Москвы и Лондона: Ниже, наверное, только разрыв отношений...
0
268
18:12 21.06.2022
Посольство РФ в Лондоне получило ноту, составленную в "высокомерных и поучительных" выражениях
0
345
17:40 21.06.2022
Силуанов назвал «очень сложным» проектируемый бюджет России
0
282
17:32 21.06.2022
Отраслевые решения Сбербанка для малого бизнеса признаны лучшими Национальной премией «Золотой Меркурий»
0
253
17:12 21.06.2022
ВСУ обстреляли водоканал в Донецке из французской самоходной артиллерийской установки
0
326
17:00 21.06.2022
Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции — Шольц
0
317

Возврат к списку