Вице-канцлер ФРГ рассказал, что может случится зимой если газовый "кран" перекроют
20:45 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он напомнил, что сейчас ПХГ заполнены примерно на 60%. «Если мы встретим зиму с хранилищами, заполненными наполовину, и газовый кран будет перекрыт, то нам придется говорить о серьезном экономическом кризисе, который затронет Германию», — сказал он. При негативном сценарии, по его словам, «экономическая и политическая ситуация будет хуже», чем в разгар пандемии.
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