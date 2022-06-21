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Вице-канцлер ФРГ рассказал, что может случится зимой если газовый "кран" перекроют

20:45 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия работает над тем, чтобы заполнить подземные газохранилища (ПХГ) к зиме. Если этого не произойдет и если поставки газа прекратятся, то стране будет грозить кризис, заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек во вторник, выступая на конференции «День германской промышленности».

Он напомнил, что сейчас ПХГ заполнены примерно на 60%. «Если мы встретим зиму с хранилищами, заполненными наполовину, и газовый кран будет перекрыт, то нам придется говорить о серьезном экономическом кризисе, который затронет Германию», — сказал он. При негативном сценарии, по его словам, «экономическая и политическая ситуация будет хуже», чем в разгар пандемии.

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