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Кирби потрясли слова Пескова по поводу смертной казни для граждан США

21:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты потрясены тем, что должностное лицо РФ может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не исключившего возможность решения суда о высшей мере наказания.

«Мы видели комментарии Пескова по этому поводу», — сказал Кирби. «Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — заявил он.

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