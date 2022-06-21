Испании пришлось отказаться от завки на Олимпиаду-2030 из разногласий между Арагоном и Каталонией
22:45 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между регионами. НОК проинформировал Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что Испания и далее планирует работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимнюю Олимпиаду в стране в будущем.
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