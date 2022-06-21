Испании пришлось отказаться от завки на Олимпиаду-2030 из разногласий между Арагоном и Каталонией

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании принял решение отказаться от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года из-за отсутствия согласия между правительствами Арагона и Каталонии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НОК Испании.

Сообщается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между регионами. НОК проинформировал Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что Испания и далее планирует работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимнюю Олимпиаду в стране в будущем.