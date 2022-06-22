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В Канаде заявили, что ищут пути поставок Германии оборудования для "Северного потока"

09:05 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады продолжают вести переговоры с правительством ФРГ, чтобы найти пути по доставке оборудования для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране. Об этом во вторник заявил агентству Bloomberg министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

"Мы ведем переговоры с Германией, - сказал он. - Могут быть разные варианты [по доставке оборудования], которые мы можем рассмотреть". Министр подчеркнул, что в этом контексте для Оттавы "важно уважать санкции", введенные Канадой в отношении России. "При этом целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников, так что мы очень заняты этой проблемой", - добавил Уилкинсон.

На прошлой неделе впервые стало известно, что Оттава и Берлин начали переговоры по вопросу транспортировки отремонтированных в Канаде двигателей для "Северного потока".

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