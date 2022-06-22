Возле посольства США в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы присвоили безымянной территории возле здания посольства США название «площадь Донецкой Народной республики». Об этом говорится в постановлении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В соответствии с законом города Москвы от 8 октября 1997 г. № 40-70 „О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена Москвы, постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2011 года <…> присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа города Москвы, наименование „площадь Донецкой Народной Республики“, — говорится в документе, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.