Продукты кибербезопасности Сбербанка стали лауреатами престижной международной премии
09:58 22.06.2022
Сразу три продукта кибербезопасности Сбербанка получили награды международной премии Global Infosec Awards.
Раздел «Не дайте себя обмануть» в мобильном приложении СберБанк Онлайн победил в категории «Крутая компания» (Hot Company) в номинации «Повышение уровня киберграмотности» (Cyber Security Awareness).
Этот обучающий раздел появился в СберБанк Онлайн в 2020 году, сейчас им пользуется более 25 млн клиентов. Цель раздела – повысить уровень киберграмотности граждан. В нем собраны статьи, тесты и видео, которые в увлекательном формате рассказывают о распространенных схемах мошенничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников.
Интеллектуальная система управления киберугрозами (Threat Intelligence Platform) завоевала награду «Инновация» (Most Innovative) в номинации «Управление уязвимостями» (Vulnerability Intelligence).
Система собирает оперативные данные из открытых источников и теневого интернета, оценивает масштаб киберугроз и выявляет уязвимые элементы IT-инфраструктуры банка. В базе интеллектуальной системы содержится более 56 млн индикаторов компрометации. Благодаря этой системе еженедельно Сбер выявляет и блокирует около 150 фишинговых ресурсов, несанкционированно использующих символику банка.
Продукт DocAnalyzer назван «Лидером индустрии» (Market Leader) в номинации «Управление сторонними киберрисками» (Third Party Cyber Risk Management).
С помощью моделей искусственного интеллекта этот продукт анализирует контракты Сбербанка с его контрагентами (поставщиками, вендорами), проверяя их на соответствие требованиям кибербезопасности банка. Благодаря использованию DocAnalyzer время согласования контрактов сократилось вдвое.
«За последние несколько лет Сбербанк многократно получал награды авторитетных международных премий в сфере кибербезопасности, – напомнил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Год назад продукты кибербезопасности уже были удостоены призов Global Infosec Awards. Сбербанк постоянно находится в поиске новых решений и совершенствует уже действующие продукты и сервисы. Особое внимание уделяется безопасности IT-инфраструктуры, управлению киберрисками и развитию киберграмотности клиентов. Именно эти продукты завоевали награды в этом году».
Премия Global Infosec Awards учреждена журналом Cyber Defense Magazine – одним из ведущих международных изданий в сфере кибербезопасности. Ее цель – отметить успехи компаний в различных направлениях кибербезопасности. В этом году заявки для участия в премии направили четыре тысячи компаний, занимающихся кибербезопасностью. Жюри премии состоит из сертифицированных профессионалов в области кибербезопасности.
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