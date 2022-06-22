В ДНР с начала СВО из-за украинских обстрелов погибли 190 мирных граждан — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших мирных граждан из-за украинских обстрелов в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала специальной военной операции (СВО) достигло 190, среди них девять детей, порядка 900 ранены. Об этом в среду сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Если брать с начала специальной военной операции, для нас она освободительная, то у нас погибших 190 человек, из них девять детей. И порядка 900 человек раненых», — сказал он.