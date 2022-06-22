0
0
140
НОВОСТИ

Трибунал над украинскими военными преступниками может пройти в Мариуполе — Пушилин

11:05 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мариуполь рассматривается как наиболее вероятное место проведения международного трибунала над украинскими военными преступниками. Об этом сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Наиболее вероятная точка, на которой мы сходимся все, — это Мариуполь», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, где планируется проводить трибунал.

Ранее Пушилин сообщил, что промежуточный этап трибунала может пройти до конца июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.06.2022
Отказ в визах делегации РФ в ПА ОБСЕ делает ее решения нелегитимными для Москвы — Толстой
0
16
12:20 22.06.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 руб. впервые с июня 2015 года
0
51
12:05 22.06.2022
«Ростех» начал принимать заявки на корпоративный «Конкурс идей»
0
72
12:05 22.06.2022
В РФ может появиться единый реестр физлиц, аффилированных с иноагентами
0
80
12:00 22.06.2022
В России за сутки выявили 3 058 случаев заражения коронавирусом
0
80
11:33 22.06.2022
Выборы глав регионов назначены на единый день голосования в 14 субъектах РФ — Памфилова
0
124
11:20 22.06.2022
Калининград переориентирует несанкционные грузы в течение нескольких недель — губернатор
0
160
11:14 22.06.2022
BI.ZONE в 2021 году оказалась лидером по продажам своих разработок среди поставщиков отечественных IT-решений
0
140
11:00 22.06.2022
В ДНР с начала СВО из-за украинских обстрелов погибли 190 мирных граждан — Пушилин
0
136
10:20 22.06.2022
Байден намерен снизить цены на бензин за счет временной отмены топливного налога
0
197

Возврат к списку