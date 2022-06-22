Трибунал над украинскими военными преступниками может пройти в Мариуполе — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мариуполь рассматривается как наиболее вероятное место проведения международного трибунала над украинскими военными преступниками. Об этом сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Наиболее вероятная точка, на которой мы сходимся все, — это Мариуполь», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, где планируется проводить трибунал.

Ранее Пушилин сообщил, что промежуточный этап трибунала может пройти до конца июля.