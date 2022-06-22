Выборы глав регионов назначены на единый день голосования в 14 субъектах РФ — Памфилова

11:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ назначены на единый день голосования 11 сентября во всех 14 регионах, где они были запланированы в этом году. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду.

«В настоящее время выборы высших должностных лиц назначены во всех 14 субъектах РФ, где они были запланированы. Уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения», — сказала Памфилова.