В России за сутки выявили 3 058 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 058, летальных исходов из-за ковида — на 66. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 500 случаев заражения и 60 смертей, всего с начала пандемии ковид был диагностирован 18 406 485 раз и зафиксировано 380 643 летальных исхода.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 767 против 3 440 днем ранее, до 17 832 604.