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В РФ может появиться единый реестр физлиц, аффилированных с иноагентами

12:05 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый реестр физлиц, аффилированных с иностранными агентами, может появиться в России, вести его будет Министерство юстиции РФ. Это следует из одобренной комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки ко второму чтению законопроекта, обобщающего нормы законодательства об иноагентах (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Поправкой предлагается дополнить проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» статьей «Единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами».

В статье уточняется, что физлицо, входящее (входившее) в юридическое лицо или общественное объединение, признанное иноагентом, признается аффилированным с ним. Также аффилированным с иностранным агентом может быть признано физлицо, осуществляющее (осуществлявшее) «политическую деятельность и получающее (получавшее) денежные средства и (или) иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности».

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