Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 руб. впервые с июня 2015 года

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже опустился до минимума с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:27 мск, курс доллара терял 1,52%, опускаясь до 52,96 руб.

К 10:35 мск курс доллара замедлил падение до 1,13% и находится на уровне 53,16 руб. В то же время курс евро снижается до 55,4 руб. (-1,84%).