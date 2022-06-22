Отказ в визах делегации РФ в ПА ОБСЕ делает ее решения нелегитимными для Москвы — Толстой
12:32 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение британских властей отказать в выдаче виз членам российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) делает ее решения для РФ нелегитимными и ничтожными, Россия в таких условиях оставляет за собой право выхода из этой организации. Об этом в среду ТАСС заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Как руководитель делегации я уведомил членов ПА ОБСЕ о том, что подобное решение Великобритании делает нелегитимными и ничтожными для нас все резолюции и решения, принятые в наше отсутствие», — сказал депутат. По его словам, российская сторона оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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