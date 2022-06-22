ПВО РФ сбили украинские беспилотники и ракеты около острова Змеиный — Минобороны РФ
13:32 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за сутки перехватили несколько снарядов РСЗО в районе острова Змеиный, а также сбили украинские беспилотники. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.
«Перехвачены три украинские баллистические ракеты „Точка-У“ в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах: остров Змеиный, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Новоселовка Луганской Народной Республики и Сулиговка Харьковской области», — сказали в ведомстве.
В Минобороны также отметили, что ПВО РФ сбили 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровка, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и остров Змеиный.
НОВОСТИ
- 14:00 22.06.2022
- Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина, несмотря на решение суда о выдаче в РФ
- 13:20 22.06.2022
- Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 920 — ТВ
- 13:05 22.06.2022
- ВКС России уничтожили до 500 военных ВСУ на Николаевском судостроительном заводе — МО РФ
- 13:00 22.06.2022
- Фрагменты двух беспилотников обнаружены на территории нефтезавода в Ростовской области, где возник пожар
- 12:40 22.06.2022
- Сервис Сбера «Портал DA» будет продавать залоговое имущество и непрофильные активы «Ак Барс Банка»
- 12:32 22.06.2022
- Отказ в визах делегации РФ в ПА ОБСЕ делает ее решения нелегитимными для Москвы — Толстой
- 12:20 22.06.2022
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 руб. впервые с июня 2015 года
- 12:05 22.06.2022
- "Ростех" в поиске рационализаторов и запустил "Конкурс идей"
- 12:05 22.06.2022
- В РФ может появиться единый реестр физлиц, аффилированных с иноагентами
- 12:00 22.06.2022
- В России за сутки выявили 3 058 случаев заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать