ПВО РФ сбили украинские беспилотники и ракеты около острова Змеиный — Минобороны РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за сутки перехватили несколько снарядов РСЗО в районе острова Змеиный, а также сбили украинские беспилотники. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.

«Перехвачены три украинские баллистические ракеты „Точка-У“ в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах: остров Змеиный, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Новоселовка Луганской Народной Республики и Сулиговка Харьковской области», — сказали в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что ПВО РФ сбили 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровка, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и остров Змеиный.