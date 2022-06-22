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Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина, несмотря на решение суда о выдаче в РФ

14:00 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти королевства Таиланд экстрадировали в США российского гражданина Дмитрия Украинского, обвиняемого в хищении средств американских граждан с последующей легализацией в Таиланде, несмотря на наличие решения суда о выдаче его в Россию. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Жена гражданина России Дмитрия Украинского обратилась ко мне с письмом о нарушении прав человека ее супруга. Ее муж был экстрадирован из Таиланда 16 июня 2022 года, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию и дополнительного судебного разбирательства, в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», — сказал правозащитник.

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