14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

Церемонией, которая традиционно проходит в Александровском саду в Москве, отмечается День памяти и скорби.

Путин преклонил колено, расправил ленты на венке из алых роз, склонил голову и почтил минутой молчания память павших.

Как сообщается на сайте Кремля, «в День памяти и скорби в церемонии в память о защитниках Отечества приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил и боевых действий, участники специальной военной операции, военнослужащие Московского гарнизона, выпускники военных вузов».