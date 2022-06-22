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Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

14:12 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

Церемонией, которая традиционно проходит в Александровском саду в Москве, отмечается День памяти и скорби.

Путин преклонил колено, расправил ленты на венке из алых роз, склонил голову и почтил минутой молчания память павших.

Как сообщается на сайте Кремля, «в День памяти и скорби в церемонии в память о защитниках Отечества приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил и боевых действий, участники специальной военной операции, военнослужащие Московского гарнизона, выпускники военных вузов».

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