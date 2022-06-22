Сбербанк увеличил сумму кредитования до 1 млрд рублей при самоосмотре залогов через сервис банка
14:45 22.06.2022
Сбербанк увеличил сумму финансирования при самоосмотре залогов через сервис банка. Теперь совокупный лимит кредитования на одного заемщика может составлять до 1 млрд руб. Помимо этого, клиентам для самоосмотра стали доступны новые виды активов, которые могут выступать в качестве залогового имущества.
Корпоративные клиенты, имеющие долгосрочные отношения с банком, помимо простого залогового имущества (квартиры, автомобили) теперь могут самостоятельно осмотреть таунхаусы, загородную недвижимость, офисные, складские, торговые помещения, расположенные в торговых и бизнес-центрах, а также складских комплексах, сельскохозяйственные здания и комплексы общей площадью не более 2,5 тыс. кв. м и воздушные суда.
Самоосмотр производится с помощью специального мобильного приложения с интуитивно понятным интерфейсом, которое автоматически фиксирует геолокацию и подсказывает необходимые для загрузки фото- и видео-детали. После завершения клиентом осмотра сотрудник банка получает материалы и выпускает заключение по сделке.
НОВОСТИ
- 15:32 22.06.2022
- Ответ на транспортную блокаду Калининграда готовится — Песков
- 15:12 22.06.2022
- В котле южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных — МВД ЛНР
- 15:00 22.06.2022
- Дума наделила регионы правом вводить нормы содержания животных и запрещать самовыгул
- 14:32 22.06.2022
- Четыре человека погибли при детонации снаряда в воинской части под Владимиром
- 14:12 22.06.2022
- Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
- 14:00 22.06.2022
- Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина, несмотря на решение суда о выдаче в РФ
- 13:32 22.06.2022
- ПВО РФ сбили украинские беспилотники и ракеты около острова Змеиный — Минобороны РФ
- 13:20 22.06.2022
- Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 920 — ТВ
- 13:05 22.06.2022
- ВКС России уничтожили до 500 военных ВСУ на Николаевском судостроительном заводе — МО РФ
- 13:00 22.06.2022
- Фрагменты двух беспилотников обнаружены на территории нефтезавода в Ростовской области, где возник пожар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать