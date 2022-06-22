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НОВОСТИ

Сбербанк увеличил сумму кредитования до 1 млрд рублей при самоосмотре залогов через сервис банка

14:45 22.06.2022

Сбербанк увеличил сумму финансирования при самоосмотре залогов через сервис банка. Теперь совокупный лимит кредитования на одного заемщика может составлять до 1 млрд руб. Помимо этого, клиентам для самоосмотра стали доступны новые виды активов, которые могут выступать в качестве залогового имущества.

Корпоративные клиенты, имеющие долгосрочные отношения с банком, помимо простого залогового имущества (квартиры, автомобили) теперь могут самостоятельно осмотреть таунхаусы, загородную недвижимость, офисные, складские, торговые помещения, расположенные в торговых и бизнес-центрах, а также складских комплексах, сельскохозяйственные здания и комплексы общей площадью не более 2,5 тыс. кв. м и воздушные суда.

Самоосмотр производится с помощью специального мобильного приложения с интуитивно понятным интерфейсом, которое автоматически фиксирует геолокацию и подсказывает необходимые для загрузки фото- и видео-детали. После завершения клиентом осмотра сотрудник банка получает материалы и выпускает заключение по сделке.

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