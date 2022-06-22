В котле южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных — МВД ЛНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,3 тыс. украинских военных и наемников окружены в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской Народное Республике (ЛНР). Об этом сообщил в среду ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», — сообщил собеседник агентства.