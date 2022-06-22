Глава Чернобаевки заявил, что получил легкие осколочные ранения и контузию при покушении

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чернобаевки в Херсонской области Юрий Турулев получил при совершенном на него покушении легкие осколочные ранения и легкую контузию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Вести Крым».

«Мы все живы, машина пострадала, но этим нас не напугать. Повреждения [у меня] легкие — осколочные ранения и легкая контузия», — сообщил Турулев.