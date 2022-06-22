Мир должен вместе бороться с гегемонией и политикой силы — Си Цзиньпин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает международное сообщество вместе бороться с гегемонией и политикой силы. Об этом в среду на открытии Делового форума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мировое сообщество должно отбросить игры с нулевой суммой, вместе бороться с гегемонией и политикой силы, создать новую модель международных отношений на базе взаимного уважения, выгоды и справедливости», — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.