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Арахамия требовал не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС — премьер Гарибашвили

17:00 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в США и Европу, требуя, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС. Об этом в среду заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата (в члены ЕС — прим. ТАСС), был представитель украинской власти, господин Арахамия. <…> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — сказал Гарибашвили.

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