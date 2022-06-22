Арахамия требовал не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС — премьер Гарибашвили
17:00 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в США и Европу, требуя, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС. Об этом в среду заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата (в члены ЕС — прим. ТАСС), был представитель украинской власти, господин Арахамия. <…> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — сказал Гарибашвили.
НОВОСТИ
- 16:32 22.06.2022
- Мир должен вместе бороться с гегемонией и политикой силы — Си Цзиньпин
- 16:12 22.06.2022
- Россия будет и далее принимать контрмеры на недружественные действия Японии — посол РФ
- 16:00 22.06.2022
- Глава Чернобаевки заявил, что получил легкие осколочные ранения и контузию при покушении
- 15:32 22.06.2022
- Ответ на транспортную блокаду Калининграда готовится — Песков
- 15:12 22.06.2022
- В "котле" южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных — МВД ЛНР
- 15:00 22.06.2022
- Дума наделила регионы правом вводить нормы содержания животных и запрещать самовыгул
- 14:45 22.06.2022
- Сбербанк увеличил сумму кредитования до 1 млрд рублей при самоосмотре залогов через сервис банка
- 14:32 22.06.2022
- Четыре человека погибли при детонации снаряда в воинской части под Владимиром
- 14:12 22.06.2022
- Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
- 14:00 22.06.2022
- Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина, несмотря на решение суда о выдаче в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать