Католическая церковь Польши хочет поглотить Львовскую архиепископию на Украине — СВР

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Католическая церковь Польши обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. Об этом заявили в среду в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Как стало известно, в Конференции польских епископов — центральном органе управления католической церкви в Польше — всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине», — отметили в СВР. В спецслужбе пояснили, что в практическом плане для этого предлагается «отредактировать» положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году. В частности, планируется внести в шестую статью этого договора поправки, призванные снять запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши. «Львовскому архиепископу в свою очередь намечено предоставить место в Конференции польских епископов», — добавили в СВР.

Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого привели в пресс-бюро, «по поступающей информации, власти Польши последовательно воплощают в жизнь планы по присвоению западных областей Украины». «Польские шаги все отчетливее слышны не только в коридорах украинских государственных институтов, но и под церковными сводами», — сказал он.

По полученным данным, добавили в СВР, принципиальным моментом для польских властей и священнослужителей является «вымарывание» из конкордата любых намеков на признание Польшей восточных границ, установившихся после Второй мировой войны. Эти «несправедливо определенные рубежи», как отмечают в Варшаве, не могут служить препятствием для возвращения «исторических польских земель» в лоно материнской церкви.

«В Конференции польских епископов рассчитывают, что в Римской курии поддержат такой вариант церковной „интеграции“, а по сути — церковной аннексии. Остается надеяться, что здравомыслящие силы в Ватикане не захотят участвовать в этом беспределе», — заключили в СВР.