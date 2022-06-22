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США не пустили российский самолет, который должен был забрать дипломатов

18:20 22.06.2022 Источник: Интерфакс

США не выдали разрешение на пролёт российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть американскую территорию, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

В нем поясняется, что "самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца".

"Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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