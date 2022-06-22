Глава МИД России прибыл с визитом в Иран

18:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в столицу Ирана, передает корр. ТАСС.

В Тегеране глава российского дипведомства встретится с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси, а также проведет переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.