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НОВОСТИ

Глава МИД России прибыл с визитом в Иран

18:57 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в столицу Ирана, передает корр. ТАСС.

В Тегеране глава российского дипведомства встретится с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси, а также проведет переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

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