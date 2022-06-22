0
0
69
НОВОСТИ

Индекс потребительской уверенности упал сразу на 10 п.п - Росстат

19:30 22.06.2022 Источник: Интерфакс

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2022 года упал сразу на 10 п.п., опустившись до минус 31%, следует из результатов обследования, проведенного Росстатом (опрос был с 1 по 10 мая).

Это самое низкое значение индекса с I квартала 2015 года (тогда было минус 32%). Значение индекса равное минус 30% было зарегистрировано в I квартале 2016 года и во II квартале 2020 года.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2022 г. по сравнению c I кварталом 2022 г. снизился на 4 п.п. и составил минус 22%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:51 22.06.2022
Канцлер ФРГ пообещал вооружать Украину «сегодня и в будущем»
0
63
19:49 22.06.2022
Наследный принц Кувейта распустил Национальное собрание
0
61
19:48 22.06.2022
Премьер Молдавии поручил обеспечить население дровами
0
65
19:45 22.06.2022
Минфин сообщил о доходах бюджета за первый картал 2022 года
0
77
19:10 22.06.2022
Как металлургический комплекс, «Азовсталь» работать уже не будет - Хуснуллин
0
147
18:57 22.06.2022
Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
0
142
18:20 22.06.2022
США не пустили российский самолет, который должен был забрать дипломатов
0
221
17:45 22.06.2022
У Лондона уйдут годы на пополнение запасов оружия после поставок Киеву — штаб обороны
0
252
17:12 22.06.2022
Католическая церковь Польши хочет поглотить Львовскую архиепископию на Украине — СВР
0
258
17:00 22.06.2022
Арахамия требовал не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС — премьер Гарибашвили
0
262

Возврат к списку