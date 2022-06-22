Индекс потребительской уверенности упал сразу на 10 п.п - Росстат

19:30 Источник: Интерфакс

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2022 года упал сразу на 10 п.п., опустившись до минус 31%, следует из результатов обследования, проведенного Росстатом (опрос был с 1 по 10 мая).

Это самое низкое значение индекса с I квартала 2015 года (тогда было минус 32%). Значение индекса равное минус 30% было зарегистрировано в I квартале 2016 года и во II квартале 2020 года.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2022 г. по сравнению c I кварталом 2022 г. снизился на 4 п.п. и составил минус 22%.