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Минфин сообщил о доходах бюджета за первый картал 2022 года

19:45 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы федерального бюджета РФ в I квартале 2022 года составили 7,2 трлн рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

«Доходы бюджета в I квартале текущего года составили 7,2 трлн рублей», — приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина.

Рост нефтегазовых доходов за этот период составил 2,8% ВВП и связан с «ростом цены на нефть и газ, всплеском курса доллара, изменением условий соглашения ОПЕК+, а также рядом корректировок налогового и таможенного законодательства, в том числе в рамках продолжения налогового маневра». Министр добавил, что расходы бюджета РФ по итогам I квартала исполнены на уровне 24,2% от планируемых.

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