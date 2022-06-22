Наследный принц Кувейта распустил Национальное собрание
19:49 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед Ас-Сабах распустил Национальное собрание. Досрочные выборы будут проведены через несколько месяцев, сообщает телеканал Al Arabiya. «Подданные недовольны работой законодательной и исполнительной власти. Мы не вмешивались в их работу, но и не видели от них никаких достижений», – объяснил свое решение принц. Он обвинил депутатов в склоках и «удовлетворении личных интересов за счет нации».
Принять такое решение наследника престола уполномочил правитель страны, эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах. В Кувейте вот уже несколько лет не прекращается конфликт между избираемым парламентом и назначаемым эмиром правительством. В апреле оно было вынуждено подать в отставку из-за угрозы вынесения ему вотума недоверия парламентом.
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