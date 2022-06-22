0
0
21
НОВОСТИ

Наследный принц Кувейта распустил Национальное собрание

19:49 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Кувейта  Машааль аль-Ахмед Ас-Сабах распустил Национальное собрание. Досрочные выборы будут проведены через несколько месяцев, сообщает телеканал Al Arabiya. «Подданные недовольны работой законодательной и исполнительной власти. Мы не вмешивались в их работу, но и не видели от них никаких достижений», – объяснил свое решение принц. Он обвинил депутатов в склоках и «удовлетворении личных интересов за счет нации».

Принять такое решение наследника престола уполномочил правитель страны, эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах. В Кувейте вот уже несколько лет не прекращается конфликт между избираемым парламентом и назначаемым эмиром правительством. В апреле оно было вынуждено подать в отставку из-за угрозы вынесения ему вотума недоверия парламентом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:51 22.06.2022
Канцлер ФРГ пообещал вооружать Украину «сегодня и в будущем»
0
66
19:48 22.06.2022
Премьер Молдавии поручил обеспечить население дровами
0
65
19:45 22.06.2022
Минфин сообщил о доходах бюджета за первый картал 2022 года
0
77
19:30 22.06.2022
Индекс потребительской уверенности упал сразу на 10 п.п - Росстат
0
105
19:10 22.06.2022
Как металлургический комплекс, «Азовсталь» работать уже не будет - Хуснуллин
0
148
18:57 22.06.2022
Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
0
144
18:20 22.06.2022
США не пустили российский самолет, который должен был забрать дипломатов
0
222
17:45 22.06.2022
У Лондона уйдут годы на пополнение запасов оружия после поставок Киеву — штаб обороны
0
253
17:12 22.06.2022
Католическая церковь Польши хочет поглотить Львовскую архиепископию на Украине — СВР
0
259
17:00 22.06.2022
Арахамия требовал не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС — премьер Гарибашвили
0
264

Возврат к списку