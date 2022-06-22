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Джонсон: Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля

20:40 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании считает, что Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля». Такое заявление он сделал в среду в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».

«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции РФ — прим. ТАСС). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», — сказал Джонсон.

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