Джонсон: Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля
20:40 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции РФ — прим. ТАСС). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», — сказал Джонсон.
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