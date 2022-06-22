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НОВОСТИ

ООН опубликовала данные о чиле беженцев с Украины в страны Европы

21:45 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 21 июня 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 5,2 млн беженцев с Украины. Более 3,5 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи, согласно уточненным данным УВКБ, опубликованным в среду на его сайте.

Как отметили в управлении, по состоянию на 21 июня в европейские страны прибыли 5 256 378 украинских беженцев, в том числе 1 305 018 — в Россию, 1 180 677 — в Польшу, 780 тыс. — в Германию, 379 524 — в Чехию, 137 385 — в Италию и 124 052 — в Испанию. В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В целом 3 510 070 прибывших беженцев были включены в Европе в национальные программы временной защиты и поддержки.

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