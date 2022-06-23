Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к «точке замерзания» — МИД РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к «точке замерзания», при этом им же и предстоит инициировать восстановление связей с РФ, если в Загребе и Любляне «возобладает здравый смысл». Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамент МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвел их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл», — сказал он.