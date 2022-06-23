Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье будет продолжать работу по привлечению инвесторов

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Фото Антона Чернова

В интервью на радио Sputnik губернатор Московской областирассказал, что одним из главных итогов ПМЭФ для региона стало 3 место среди субъектов РФ в рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ). В прошлом году Подмосковье занимало 7 строчку.

«Это важное движение вперед. Самая главная миссия АСИ – работать в течение года и все инновационные умные подходы в тех или иных сферах (это, прежде всего, инвестиции и экономика) внедрять. Мы здесь постоянно предлагаем свои интересные решения: цифровизация, упрощение процедуры согласования разного рода, допуск на рынок малого бизнеса, большая программа поддержки, субсидий и, конечно, прямое общение. Я думаю, что все эти слагаемые дали нам столь высокий результат. Мы регулярно находимся в контакте с бизнесом и стараемся самые чувствительные темы снять», - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что в работе с бизнесом необходимо уходить от лишних проверок. На сегодняшний день в Подмосковье существуют 15 региональных и 7 федеральных надзорных структур.

«Мы упрощаем контрольно-надзорную деятельность. Делаем все в партнерском режиме, максимально удобным. Сейчас действует мораторий – есть только те проверки, которые обеспечивают безопасность человека, его здоровье, а остальные – сведены к минимуму. И видим, что качество от этого не пострадало, – рассказал Андрей Воробьёв. – Мы выстраиваем работу контрольно-надзорной деятельности по риск-ориентированному подходу. То есть наша задача – не наказать, не закрыть предприятие, а дать возможность самим исправить то, что не соответствует духу закона и норме».

В Подмосковье создан Центр содействия строительству (ЦСС), который индивидуально сопровождает каждый проект – от предоставления земли до регистрации права на построенный объект. Все это позволяет значительно сокращать сроки его реализации. Сейчас в работе находится почти 4 тыс. проектов крупного, среднего и малого бизнеса.

«Если инвестор, предприниматель собирается что-либо построить, это требует согласования с большим количеством ведомств. И ЦСС всю головную боль берет на себя. Это бесплатно, в центре работает 100 сотрудников, они находятся в отдельном помещении, взаимодействуют с тобой, сопровождают проекты, все согласования предоставляются в электронном виде, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы не просто головную боль убираем, но и ускоряем реализацию проектов. Раньше на это уходило 36 месяцев, сейчас - уже 12».

Губернатор добавил, что Московская область готова к активному сотрудничеству и с зарубежными инвесторами.

«Мы активно работаем с иностранными компаниями - Турция, Китай, Индия, они, в частности, были на Петербургском форуме. Компания из Индии будет строить у нас большое предприятие по производству лекарств для лечения онкологии, – сказал Андрей Воробьёв. – Иностранные компании, европейские в том числе, хотят у нас работать, и я уверен, что будут. Наша задача – помочь им остаться здесь».

Московская область может возобновить роуд-шоу, которые регулярно проводились ранее для расширения партнерских отношений и привлечения иностранных инвесторов.

«Сейчас география может быть не такая широкая, но мы приглашены в Китай, в котором, к сожалению, еще действуют ограничения из-за ковида, а также в Индию и Турцию. Там нам хотят представить технологии и производства. К тому же, эти инвесторы имеют желание локализоваться здесь, на нашем рынке, в наших индустриальных парках. Поэтому будем очень активно работать и сотрудничать с иностранцами. Ездить, искать, как и, уверен, иностранные компании, из Европы в том числе, будут приезжать сюда, – отметил губернатор. – Как сказал наш президент – мы открыты и не собираемся закрываться никаким занавесом. Приходите и смело реализовывайте свои бизнес-идеи».