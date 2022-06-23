Лидеры G7 несут прямую ответственность за трагедию на Украине — Косачев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безответственность и геополитический эгоизм лидеров Группы семи (G7) привели к трагедии на Украине. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Лидеры G7, трагедия Украины — это зона вашей прямой ответственности. А точнее — безответственности и геополитического эгоизма», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он раскритиковал заявление представителя американской администрации высокого ранга, который в ходе брифинга указал, что лидеры «семерки» на саммите в Германии, который пройдет 26–28 июня, намерены «продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния».

«Хм. Если бы власти в Киеве, захватившие эту власть после Майдана, продвигали в своей собственной стране „видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния“, мир на Украине был бы сохранен, а сама Украина не распалась бы на Запад и Восток», — отметил Косачев.

«И если бы лидеры G7 с самого начала настаивали бы на таком видении Украины, как это с самого начала делала Россия, у Украины не осталось бы другого выбора, как стать свободным, цивилизованным и демократичным государством для всех ее граждан», — продолжил вице-спикер СФ, добавив, что она таковым не стала.