Двое турецких военных погибли в результате нападения террористов
11:05 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере двое турецких военнослужащих погибли в четверг в результате нападения террористов на юго-востоке Турции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.
«В результате нападения террористов в районе проведения спецоперации в провинции Диярбакыр погибли двое наших военных, также ранения получил один военнослужащий», — говорится в распространенном сообщении.
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