Двое турецких военных погибли в результате нападения террористов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере двое турецких военнослужащих погибли в четверг в результате нападения террористов на юго-востоке Турции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.

«В результате нападения террористов в районе проведения спецоперации в провинции Диярбакыр погибли двое наших военных, также ранения получил один военнослужащий», — говорится в распространенном сообщении.