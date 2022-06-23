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НОВОСТИ

Двое турецких военных погибли в результате нападения террористов

11:05 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере двое турецких военнослужащих погибли в четверг в результате нападения террористов на юго-востоке Турции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.

«В результате нападения террористов в районе проведения спецоперации в провинции Диярбакыр погибли двое наших военных, также ранения получил один военнослужащий», — говорится в распространенном сообщении.

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