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Умер бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

11:20 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщил ТАСС в четверг его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказал собеседник агентства.

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