Андрей Воробьев: Наступило время новых людей в предпринимательстве

11:18

Фото Антона Чернова

В эфире радио Sputnik губернатор Московской областиотметил, что важно привлекать в регион молодых, амбициозных людей со свежими, интересными идеями, технологическими находками. В качестве примера губернатор привел молодых инвесторов, с которыми пообщался на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Это инженеры-технологи, которые наладили производство промышленных и бытовых котлов, а также фильтров для очистки воды. На российском рынке эта продукция в основном представлена иностранными поставщиками.

«Это молодые ребята, у которых есть бюро, которое занимается развитием, изучением, внедрением самых передовых технологий в этих сферах бизнеса. Очень надеемся, что и дальше будет приходить молодёжь, которая будет двигать страну», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

Власти Подмосковья оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям, которые уже ведут или планируют открыть свое дело в регионе.

«Это готовые земельные участки в индустриальных парках, возможность получить землю за символический 1 рубль, прямая поддержка импортозамещения как по федеральной, так и по региональной программе, субсидии и упрощение процедуры для открытия малого бизнеса в части согласования, например, в сфере торговли или услуг», – рассказал Андрей Воробьёв.

Он отметил, что сохранение рабочих мест – одна из приоритетных задач в условиях санкций. На этой неделе в Подмосковье был открыт 27-й ресторан быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» – под новым брендом вместо «Макдоналдса».

«В подмосковных ресторанах «Макдоналдса» работало порядка 10 тыс. человек и 15 тыс. – на предприятиях, которые являются поставщиками, – сказал губернатор. – Но эти поставщики, пока рестораны не работали, уже нашли новых потребителей, и сейчас задача – нарастить все те ингредиенты, плюс упаковку, чтобы удовлетворить спрос. Надеемся, что и другие иностранные компании добросовестно будут работать на территории России, Подмосковья и не допустят увольнения сотрудников – профессионалов, любящих свою компанию. Мы со своей стороны оказываем содействие».