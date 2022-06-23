Отношения между РФ и Японией находятся на минимально возможном уровне — Песков
15:12 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения Москвы и Токио находятся на минимально возможном уровне из-за позиции Японии по отношению к РФ, хотя и в этой азиатской стране встречаются попытки трезво оценить происходящее вокруг Украины. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С этой страной (Японией — прим. ТАСС) отношения на минимально возможном уровне, фактически все отношения свернуты, мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране, но и из Японии <…> среди нерационального и неконструктивного, оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее», — сказал Песков.
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