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Эксперты дали советы по правильному использованию кредитной карты

15:58 23.06.2022

Кредитные карты приобрели огромную популярность, оформить их легко – как в отделении банка, так и онлайн. «АиФ» собрал советы экспертов о том, как правильно пользоваться кредитной кредитками.

При выборе кредитной карты необходимо обращать внимание на надежность банка, который ее выпустил. По мнению Сергея Суверова, инвестиционного стратега УК «Арикапитал», важно, чтобы банк имел хорошую репутацию и прочное финансовое положение. Когда банк выбран, нужно изучить предложения по кредитным картам с применением правила треугольника – обратить внимание на три важнейших показателя: стоимость годового обслуживания, сколько можно пользоваться кредиткой без начисления процентов и величиной процентной ставки, объясняет Денис Домащенко, заведующий Лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Чтобы выгодно пользоваться кредиткой, надо успевать закрывать задолженность до истечения льготного периода и не пропускать обязательные платежи. «У нас 120 дней на погашение отсчитываются с первого числа каждого нового месяца. Действует принцип «месяц тратишь – три гасишь». Причем новый беспроцентный период начнется в новом месяце, вне зависимости от того, погасил ли ты предыдущую задолженность. Также у нас действует единая процентная ставка для покупок и операций с наличными и доступна сниженная ставка 9,8% на оплату медуслуг и онлайн-покупки в маркете», – рассказывает Александр Калинкин, исполнительный директор дивизиона «Кошелек клиента», лидер кластера «Кредитные карты» Сбербанка.

Наконец, эксперты рекомендуют внимательно следить за условиями по кредитной карте. Случается, что банк вводит некоторые комиссии, что делает кредитку менее выгодной и удобной. Также нужно обращать внимание на финальную ставку.

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