РФ расценит как разрыв отношений взыскания США и ЕС на дипломатические активы — Силуанов
16:12 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если США и ЕС обратят взыскания на дипломатические активы, РФ расценит это как разрыв отношений, уверен глава Минфина России Антон Силуанов.
«Если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов „выкупать“ у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами. Нам сказали „нет“. Если же задача в том, чтобы найти и заблокировать другие активы России за границей и на них обращать взыскание, то таких коммерческих активов у России нет, а все официальные активы имеют дипломатический иммунитет. Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — сказал Силуанов журналистам.
По его словам, Россия будет вынуждена отреагировать не «в правовом поле».
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