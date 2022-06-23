0
0
186
НОВОСТИ

РФ расценит как разрыв отношений взыскания США и ЕС на дипломатические активы — Силуанов

16:12 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если США и ЕС обратят взыскания на дипломатические активы, РФ расценит это как разрыв отношений, уверен глава Минфина России Антон Силуанов.

«Если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов „выкупать“ у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами. Нам сказали „нет“. Если же задача в том, чтобы найти и заблокировать другие активы России за границей и на них обращать взыскание, то таких коммерческих активов у России нет, а все официальные активы имеют дипломатический иммунитет. Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, Россия будет вынуждена отреагировать не «в правовом поле».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 23.06.2022
Польша поднимет на саммите ЕС вопрос безопасности Сувалкского коридора — премьер
0
15
17:12 23.06.2022
ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии
0
87
17:00 23.06.2022
К разоблачению Кима Филби привела неосторожная фраза Хрущева — ветеран СВР
0
107
16:32 23.06.2022
Католическая церковь Польши отвергла данные о планах поглотить Львовскую архиепископию
0
132
16:15 23.06.2022
Экспедиция «Роснефти» отправилась исследовать белую чайку
0
161
16:00 23.06.2022
Страны БРИКС должны вместе выступать против односторонних санкций — Си Цзиньпин
0
189
15:58 23.06.2022
Эксперты дали советы по правильному использованию кредитной карты
0
188
15:32 23.06.2022
Поставленные на Украину французские САУ «Цезарь» «пригодятся в хозяйстве» — Уралвагонзавод
0
393
15:12 23.06.2022
Отношения между РФ и Японией находятся на минимально возможном уровне — Песков
0
246
15:00 23.06.2022
Суд над Медведчуком на западе Украины пройдет в закрытом режиме — СМИ
0
272

Возврат к списку