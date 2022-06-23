Экспедиция «Роснефти» отправилась исследовать белую чайку

16:15

Фото пресс-службы "Роснефти"



В северо-восточную часть Карского моря для продолжения наблюдений за популяцией белой чайки отправилась экспедиция, организованная Арктическим научным центром «Роснефти» и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Наблюдения стартовали еще в 2020 году, а в нынешнем сезоне ученые планируют провести исследования этого вида птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования, примерно два месяца.

Специалисты намерены собирать данные об особенностях питания, численности, путях миграции этих редких морских птиц. Также в программе экспедиции значатся комплексные работы, которые позволят определить состояние здоровья популяции белой чайки, а также получить информацию об особенностях пространственного размещения вида. Ученые собираются разместить фотоловушки и провести визуальный осмотр колоний птиц. Сведения, которые будут получены в нынешнем году, позволят ученым оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала. Планируется, что результаты проведенных исследований позволят сохранить этот редкий вид птиц Арктики.

Отметим, что «Роснефть» инициировала целый ряд программ, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных - важнейших биоиндикаторов состояния окружающей среды.