Экспедиция «Роснефти» отправилась исследовать белую чайку
16:15 23.06.2022
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Фото пресс-службы "Роснефти"
Специалисты намерены собирать данные об особенностях питания, численности, путях миграции этих редких морских птиц. Также в программе экспедиции значатся комплексные работы, которые позволят определить состояние здоровья популяции белой чайки, а также получить информацию об особенностях пространственного размещения вида. Ученые собираются разместить фотоловушки и провести визуальный осмотр колоний птиц. Сведения, которые будут получены в нынешнем году, позволят ученым оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала. Планируется, что результаты проведенных исследований позволят сохранить этот редкий вид птиц Арктики.
Отметим, что «Роснефть» инициировала целый ряд программ, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных - важнейших биоиндикаторов состояния окружающей среды.
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