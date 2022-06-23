ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии
17:12 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцать шесть стран ЕС оказались не способны преодолеть вето Болгарии на начало переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии. Об этом заявил в четверг премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан.
«Двадцать шесть стран ЕС продемонстрировали полное бессилие, они оказались не способны преодолеть вето Болгарии. Расширение ЕС — это полностью жульнический процесс. Как только что-то происходит в странах-кандидатах, все снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование Евросоюзом. В этом доме что-то очень не в порядке», — сказал Рама.
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