Польша поднимет на саммите ЕС вопрос безопасности Сувалкского коридора — премьер

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша планирует поднять на саммите Европейского союза вопрос безопасности Сувалкского коридора. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС.

«Во время дискуссии я подниму вопрос Сувалкского коридора», — сказал он. По словам Моравецкого, Польша вместе с Литвой «находится в эпицентре дипломатических усилий по усилению восточного фланга НАТО, восточного фланга Европейского союза». «Это будет важная тема», — констатировал он.

Сувалкский коридор является стратегически важным участком границы Литвы и Польши, примыкающим к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается отрезанной на суше от западных партнеров по НАТО.

Газета «Политико» написала во вторник, что Сувалкский коридор сейчас самое опасное место, так как якобы может стать объектом нападения России. В этой связи польские СМИ опубликовали заявления местных активистов, высказавших обеспокоенность по поводу отсутствия в этом регионе бомбоубежищ и укрытий. Правительство Польши в ответ на эти опасения заверило, что регион Сувалкского коридора надежно защищен как польскими военными, так и силами НАТО.